Gf Vip, Sara Manfuso a Verissimo: «Caso Bellavia e molestie da Marco Ciacci, ecco la mia verità»

Sara Manfuso è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e ha svelato dettagli inediti sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip e i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare la casa all'improvviso. Dopo essere stata cacciata dallo studio da Alfonso Signorini la Manfuso ha svelato alcuni retroscena su quanto accaduto durante il programma: dalla presunta molestia subita da Giovanni Ciacci al caso di Marco Bellavia.

Sara Manufo è intervenuta sull'abbandono di Marco Bellavia dalla casa e ha detto: «Ho pensato che ci fosse qualcosa di strano per il suo comportamento sopra le righe, non pensavo portasse dentro un disagio così forte. Quando ho avuto modo di vedere i video di Marco mi sono sentita morire. La situazione era gravissima. Io con Marco ci ho anche parlato, abbiamo pianto insieme e ci siamo abbracciati. Queste immagini non sono mai andate in onda però», ha confessato l'opinionista.

E ancora: «Non sono uscita per risarcire Marco, a lui cosa cambia se sono dentro o fuori. Sono uscita per me stessa, perché cominciavo a sentirmi a disagio in quella Casa. Volevo uscire per continuare a guardarmi allo specchio con serenità».

In merito alla polemica su Giovanni Ciacci, la moglie di Andrea Romano ha detto: «Credo che sia stata un’occasione mancata. Mai avrei pensato di dire che Ciacci mi ha molestata. Ci tengo a dire che a volte il disagio interiore assume forme non sempre leggibili. Perché non l’ho detto in confessionale? Perché è una ferita aperta e non spesso riesco a gestirla. Io ad Alfonso volevo dire che dentro avevo delle voragini, ma non ho avuto tempo, mi ha cacciato prima».

