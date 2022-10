Sara Manfuso lascia il Gf Vip, il marito Andrea Romano ex deputato Pd: «Signorini mi ha deluso»

di Redazione web

Dopo la lite con Alfonso Signorini, Sara Manfuso ha rotto il silenzio ed è intervenuta sui social per spiegare i motivi che l'hanno spinta ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. In sua difesa, è intervenuto il marito Andrea Romano, ex deputato del Pd, che ha ribadito quanto detto dalla moglie su Instagram.

Andrea Romano cosa ha detto

Andrea Romano, ospite di Un Giorno da Pecora, a Rai Radio1, ha speso due parole su quanto accaduto a sua moglie nel corso della scorsa puntata del Gf Vip. «Ieri ho visto la puntata del Gf Vip con grande partecipazione, e quanto è successo è stato molto deludente ai miei occhi. Soprattutto per quanto riguarda la reazione di Alfonso Signorini, che stimo come professionista. Sara non ha mai accusato Giovanni Ciacci di molestie», ha riferito Andrea Romano.

Dopo aver confessato di essere rimasto deluso dal comportamento del conduttore Alfonso Signorini, l'ex deputato ha ricordato quello che in passato è successo alla moglie Sara, vittima di violenza: «Ha voluto condividere uno stato d’animo molto pesante, sviluppato in seguito a quell’episodio evidentemente involontario e alla infelice battuta di Ciacci che in lei ha riaperto una ferita dolorosa».

