Rosanna Fratello a Verissimo: «Mio fratello si è suicidato, è stato un dolore atroce. Mia mamma non l'ha mai accettato»

Rosanna Fratello è stata una degli ospiti del pomeriggio di Verissimo. La cantante, reduce dall'esperienza del Grande Fratello, si è raccontata a Silvia Toffanin alla quale ha parlato di carriera, amore, gioie e dolori, uno in particolare e cioè la morte del fratello Giovanni che si è suicidato quando era giovane. L'artista ha spiegato che la madre non si è mai fatta una ragione di quel gesto estremo.

L'intervista di Rosanna Fratello

Rosanna Fratello è stata intervistata a Verissimo e, tra le altre cose, ha ribadito più volte che per lei la famiglia è sempre stato uno dei valori più importanti della sua vita: «Quando è nata mia figlia Guendalina mi ha cambiato l'esistenza. L’ho desiderata tanto, mi assomiglia ed è una figlia straordinaria. Sta vivendo un momento complicato perché ha vissuto un lutto importante». Quindi, Rosanna ha continuato parlando del fratello Giovanni morto suicida: «Io so bene cosa sia il dolore perché la scomparsa di mio fratello mi ha toccata profondamente. Lui mi ha sempre aiutata e accompagnata. Non ci saremmo mai aspettati che potesse compiere un gesto così estremo. Mia mamma non ha mai accettato tutto questo e prima di morire ha nominato il il suo nome. Penso che la fede sia la cosa più importante, per me è fondamentale credere e pregare mi ha aiutato tanto anche in quel periodo buio».

Rosanna Fratello al Gf

Rosanna Fratello ha anche parlato della sua esperienza al Grande Fratello: «Al Gf mi sono divertita molto, all’inizio ero un po’ tesa ma poi mi sono aperta perché mi hanno accolta tutti benissimo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Gennaio 2024, 18:43

