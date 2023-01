Riccardo Fogli, a Verissimo l'eliminazione al Gf Vip: «Essere accusato di blasfemia è al limite del ridicolo»

Ospite a Verissimo, Riccardo Fogli racconta gioie e dolori. E' stato un concorrente flash del Gf Vip, Fogli che , appena entrato, è stato eliminato per blasfemia. A Toffanin dice: «Essere accusato di blasfemia è al limite del ridicolo». E aggiunge: «Però non sono arrabbiato».

«Mia moglie Karin mi ha detto: ma già sei uscito?» continua Riccardo sostenendo di non sentirsi blasfemo, ma di aver accettato la scelta degli autori del programma. «Ti conosco e so che non sei una persona che merita accuse simili, ecco perchè ti ho voluto qui» dice Silvia Toffanin, incredula dell'eliminazione dal reality.

Cosa è successo

Il cantante, entrato nella casa a metà dicembre è stato squalificato in meno di 24 ore dopo aver pronunciato una bestemmia. Nella puntata successiva, Signorini parla del caso Riccardo Fogli, espulso causa bestemmia, durante la diretta del Grande Fratello Vip di sabato 17 dicembre: «So che questa notizia ha spiazzato tutti, me per primo. Io non entro nel merito della decisione della squalifica di Fogli, perchè arriva dall'alto: dal Grande Fratello ed Endemol Shine. Però quello che mi sento di dovervi dire, è che io metto tutte e due le mani sul fuoco sulla persona rispettabilissima che è Riccardo, non è un bestemmiatore, lo apprezzo umanamente, era in assoluta buona fede. Avrei voluto festeggiare il Natale con te ma farai festa in famiglia».

La reazione di Riccardo

Fogli è stato prima chiamato in confessionale e poi fatto uscire da una porta di sicurezza senza nemmeno salutare i suoi compagni, quindi non si è vista alcuna sua reazione, ma a svelare cosa sia accaduto è stata Deianira Marzano nelle sue storie Instagram. L'esperta di Gossip ha affermato che Fogli non avrebbe preso bene la scelta del Grande Fratello: «Arrabbiato ha lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi», ha detto l'influencer. La versione dei fatti di Deianira non è per ora stata confermata da fonti ufficiali, visto che né la produzione del programma né il diretto interessato hanno parlato ulteriormente dell'eliminazione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Gennaio 2023, 17:37

