Riccardo Fogli squalificato dopo la bestemmia al Gf Vip: «Ha lanciato la chitarra dalla porta, si è rotta in mille pezzi»

Riccardo Fogli dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip sarebbe andato su tutte le furie. Il cantante è stato eliminato dalla casa per una bestemmia dopo nemmeno 24 ore dal suo ingresso nella casa. Fogli è stato prima chiamato in confessionale e poi fatto uscire da una porta di sicurezza senza nemmeno salutare i suoi compagni, quindi non si è vista alcuna sua reazione, ma a svelare cosa sia accaduto è stata Deianira Marzano nelle sue storie Instagram.

Scatto d'ira

L'esperta di Gossip ha affermato che Fogli non avrebbe preso bene la scelta del Grande Fratello: «Arrabbiato ha lanciato la chitarra dalla porta, chitarra che si è rotta in mille pezzi», ha detto l'influencer. La versione dei fatti di Deianira non è per ora stata confermata da fonti ufficiali, visto che né la produzione del programma né il diretto interessato hanno parlato ulteriormente dell'eliminazione.

Le difese di Fogli

Gli altri inquilini della casa hanno appreso la notizia tramite una nota ufficiale consegnata loro dagli autori. Se Fogli non ha detto nulla, dalla sua parte si sono però schierati la moglie e l'amico Roby Facchinetti. «Michellemery Fogli e Alessandro Fogli sono due ragazzi dolci, educati, sensibili, figli di un padre che non bestemmia. Chi conosce sa. E comunque noi siamo sereni e felici. Ringraziamo Dio e la Madonna per la nostra famiglia sana e felice», ha scritto la donna su Instagram. Sempre sui social un messaggio simile arriva da Facchinetti: «Ho appena saputo che il fratellone Riccardo è stato estromesso dal Grande Fratello perché ha bestemmiato. Conosco Riccardo da una vita, e vi assicuro che non l’ho mai, e ripeto mai, sentito bestemmiare. Escludo che lo possa avere fatto pubblicamente oggi al Grande Fratello. Caro Riccardo sono con te».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Dicembre 2022, 11:29

