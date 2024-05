Perla Vatiero, sfogo social: «Sono giorni che si parla di me e sono stanca». Poi il weekend d'amore con Mirko Brunetti

di Redazione web

Perla Vatiero e Mirko Brunetti hanno fatto sapere di avere raggiunto un resort in mezzo alla natura, precisamente a Soiano del Lago, Brescia, perché desideravano da tempo prendersi un po' di tempo per loro, per rilassarsi e trascorrere delle giornate senza social. Prima di cominciare questa breve vacanza, però, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello si è lasciata andare a un lungo sfogo. Ecco che cos'ha detto nelle ultime storie Instagram pubblicate.

Michelle Hunziker, la foto social da mamma e nonna che scioglie il cuore: «Il mio universo»

Lo sfogo social di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha postato alcune storie sul proprio profilo Instagram in cui ha spiegato: «Siamo appena arrivati al resort ma, prima di staccare la spina, ci tenevo a precisare delle cose. Sono giorni che si parla di me e, capisco che in questo momento possa fare comodo, ma a me questa situazione mi sta stancando e mi sta veramente facendo star male». L'ex gieffina non specifica il motivo del suo sfogo ma spiega: «Io parlo di me e non entro nel merito di terze persone ma mi sembra che ci sia un accanimento nei miei confronti per cose successe mesi fa.

La vacanza con Mirko Brunetti

Perla Vatiero è partita insieme al fidanzato Mirko Brunetti per un fine settimana da piccioncini. La loro storia d'amore sembra procedere a gonfie vele e i due ex gieffini sembrano essere più felici che mai.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Maggio 2024, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA