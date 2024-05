Perla Vatiero e Mirko Brunetti lontani, ore piccole in videochiamata: «Fino alle 2.30, non dovevamo fare tardi»

di Redazione web

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, dopo il Grande Fratello, sono letteralmente rinati e lo hanno rivelato anche loro stessi nell'intervista di coppia rilasciata a Verissimo. I due ormai ex gieffini si sono ritrovati, hanno superato ogni incomprensione e hanno riscoperto il grande sentimento che li ha sempre legati. Quindi, quando sono lontani per impegni di lavoro non si preoccupano troppo anzi: trascorrono ore e ore al telefono, e anche ieri sera hanno passato più tempo del previsto in videochiamata.

La storia Instagram di Perla Vatiero

Una delle ultime immagini postate ha proprio a che fare con Mirko.

L'amore di Mirko e Perla

Il pubblico italiano ha conosciuto Mirko Brunetti e Perla Vatiero quasi un anno fa quando i due parteciparono a Temptation Island, programma dal quale uscirono separati e nel quale lui conobbe Greta Rossetti, per cui ebbe una sbandata, con tanto di tatuaggio fatto insieme. I due, poi, hanno preso parte all'ultima edizione del Grande Fratello dove si sono chiariti e innamorati di nuovo. Ora stanno insieme, innamorati e felici.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Maggio 2024, 18:01

