Il lavoro? Con un bimbo piccolo non posso fare molto, ma non è difficile dire no: Michelino è la mia priorità. Mi avevano offerto di partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo ma ho rifiutato perché non voglio separarmi da mio figlio. Ora voglio dedicarmi a lui, il lavoro arriverà

Giovedì 15 Agosto 2019, 19:17

ha ricevuto la proposta di partecipare come concorrente all'edizione spagnola del Grande Fratello Vip, ma si è vista costretta a declinare. Lo ha annunciato la stessa ex 'bonas' di Avanti un altro, spiegando di non volersi separare da Michelino, ilavuto dal suo ex, Francesco Caserta.La showgirl, in un'intervista a Mio, ha spiegato: «».In Spagna,è molto conosciuta, avendo partecipato all'edizione 2017 di Supervivientes, l'edizione iberica dell'Isola dei Famosi. Anche per questo la showgirl ha festeggiato da poco il traguardo degli 800mila follower su Instagram e, pur continuando a rinfacciare all'ex di aver abbandonato lei e il piccolo Michele, finalmente può sorridere grazie all'amicizia molto speciale con Moreno Merlo, noto come 'tentatore' di Temptation Island. Sulla relazione, però,aveva recentemente glissato: «Stiamo bene insieme, è una persona speciale, ma è presto per parlare».