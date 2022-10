Pamela Prati: ecco cosa è successo quando si è chiusa nel bagno del Gf Vip e Valeria Marini cercava di forzare la porta

Al Gf Vip, Pamela Prati ha ricordato quando, sei anni prima, aveva partecipato al reality abbandonato in pochi giorni, la scena che tutti ricordano molto bene. Alberto De Pisis infatti le ha chiesto: «Ma al primo Grande Fratello sei stata eliminata al televoto? Hai litigato con qualcuno?», Pamela ha risposto: «Non ho litigato con nessuno, te lo devi ricordare perché è storia!».

Cos'era successo

Pamela, infatti, abbandonò il gioco con l’uscita dalla porta rossa, chiedendo che qualcuno della produzione le chiamasse un taxi. Pamela ha ricordato anche di quanto Valeria Marini ha cercato di forzare la porta del bagno in cui la showgirl si era chiusa, poco prima di uscire dal gioco.

Un utente su Twitter ha riportato un’altra frase di Pamela: «Io prendo i taxi da 40 anni, non ho la patente. La cooperativa dei taxi mi ha anche fatto gli auguri prima di entrare».

