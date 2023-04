Oriana Marzoli rifiutata da Nikita Pelizon? «Neanche mi ha guardato». Cosa è successo

Oriana Marzoli ha raccontato in un'intervista a CasaChi di essere ancora provata dall'esperienza al GfVip 7, dove ha raggiunto il secondo posto dietro la vincitrice Nikita Pelizon. Nonostante abbia subito fatto i complimenti alla vincitrice, Oriana ha ammesso di essersi sentita rifiutata poiché Nikita in studio, al momento della proclamazione, non le avrebbe risposto, ignorandola.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro inseparabili: «Anche durante la finale del GfVip non vedevo l'ora di incontrarlo...»

Gf Vip, Oriana Marzoli rivela: «Mi sono pentita dell'avvicinamento con Antonino Spinalbese»

Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, amore incondizionato: «Non riusciamo più a staccarci l'uno dall'altra»

Cosa ha detto Oriana Marzoli

Tuttavia, ha detto di non nutrire rancore: «Appena le ho detto “auguri” neanche mi ha guardato. Neanche un abbraccio. Mi sono passati tutti davanti senza considerarmi. Ma non mi interessa, alla fine si vede come sono le persone», ha spiegato.

Su Twitter, però, sono in tanti a "smontare" la teoria di Oriana, scrivendo: «Nikita in realtà ti ha abbracciato ma poi è arrivata Antonella Fiordelisi che era veramente felice per la sua vittoria ed ha abbracciato lei!», «La cosa che mi fa più ridere, è che Oriana mente sapendo di mentire».

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Music: Korben

LEGGI ANCHE: -- Oriana rivela solo ora a cosa stava davvero pensando quando non ha vinto

Foto dei figli sui social, dai pediatri è allarme #sharenting: «Ogni bambino ne ha 300 all'anno, ecco i rischi» https://t.co/ZaMTzoFB1x — Leggo (@leggoit) April 13, 2023

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA