Oriana Marzoli, la scenata di gelosia a Daniele Dal Moro: «Perché Nicole si sedeva sulle tue gambe?»

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono ormai una coppia inseparabile. Dopo che il GfVip è terminato, infatti, i due ex concorrenti sono sempre insieme e ora si trovano a Parigi per una vacanza e per godersi la propria privacy da fidanzatini. In una delle dirette su Twitter a cui i due hanno partecipato alcuni giorni fa, Oriana ha fatto una scenata di gelosia a Daniele, il motivo sarebbe Nicole Murgia.

La rabbia di Oriana

Oriana Marzoli non ha mai nascosto la sua gelosia nei confronti di Daniele Dal Moro e quando, durante una diretta Twitter, ha visto un'immagine di Nicole Murgia in braccio al suo fidanzato, non ci ha più visto. La modella venezuelana ha detto: «Sono stata taggata su Instagram in una foto nella quale mi dicono che la Murgia non è una gatta morta ma che Daniele la faceva sedere sulle sue gambe. Ho visto uno screen dove lei era seduta in braccio a lui, con una mia camicia indosso. Ma che cavolo è successo? Io stavo dormendo. Chi le ha detto di sedersi in braccio a lui?» Poi, rivolta a Daniele ha detto: «Adesso mi devi chiedere scusa». L'ex tronista ha quindi risposto: «Va bene, perdonami. Hai 5mila persone pronte a spiegarti tante cose, chiedi cose importanti, non parlare solo di me».

Oriana e Daniele dopo il GfVip

Se all'interno della casa tra Oriana e Daniele erano sorte alcune incomprensioni, ora, il clima tra i due sembra essere davvero disteso: entrambi si stanno godendo la vita da fidanzati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 16:10

