«Oriana Marzoli espulsa dal Cile dopo 76 denunce»: un video virale sui social svela la verità

Oriana Marzoli è una delle maggiori protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip, non a caso è stata la prima ad essersi conquistata un posto tra i finalisti. Prima del reality show condotto da Alfonso Signorini, la showgirl venezuelana ha partecipato ad altri reality sparsi tra il Cile e la Spagna.

E sui social circolavano delle voci secondo cui la vippona aveva infranto delle regole in uno dei reality show e che per questo motivo era stata bannata dal Cile. Nelle ultime ore, è spuntato un video che chiarirebbe la situazione. Di cosa si tratta?

Oriana Marzoli, il chiarimento

«Sono circa 76 le denunce in merito alla sua partecipazione al reality», si leggeva da mesi sui social. Ora Mtmad, una piattaforma spagnola, ha svelato il mistero attraverso un video in cui Oriana Marzoli si discosta dalle accuse e smentisce quanto è stato detto sul suo conto: «Non sono una terrorista, non sono stata una terrorista, non ho ucciso nessuno dunque in che mondo viviamo per farmi una domanda tanto assurda? È ridicola, senza senso, assurda».

E ancora: «Utilizziamo un po’ il cervello. Non lo abbiamo solo per passare le giornate, ma serve a qualcosa. Diamogli l’utilizzo che si merita. Se avessi messo una bomba nel paese, capirei se non mi facessero entrare. Ma ragazzi, per un litigio in un reality! Sicuramente non mi è arrivata nessuna denuncia».

(Qualcuno deve traduire questo video non sono bilingue)



Oriana dice che non ha nessuna denuncia in Cile

“Questa assurda , ridicola , stupida (domanda)”

“Non sono una terrorista…non ho ucciso nessuno”

Mi sento male dice alla gente di usare un po' il cervello. #oriele

