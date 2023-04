Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro inseparabili: «Anche durante la finale del GfVip non vedevo l'ora di incontrarlo...»

di Redazione Web

Oriana Marzoli, ex concorrente del GfVip, è stata ospite di Casa Chi e ha raccontato della sua esperienza nel reality e della sua storia d'amore con Daniele Dal Moro. «Da quando è finito il programma abbiamo fatto di tutto. Non mi sono fermata un secondo e sono distrutta. Però, da quando è terminato il reality non mi sono mai staccata da Daniele». Poi, ha aggiunto: «Ci troviamo molto bene».

La storia nata tra le mura di Cinecittà tra i due ex concorrenti del GfVip, procede a gonfie vele. Durante il reality la coppia ha affrontato una serie di alti e bassi, ma ora tutto sembra andare per il meglio e i due sono sempre più uniti.

Per Oriana non è stato semplice tornare immediatamente alla solita routine quotidiana. «Alla fine quando esci dal GfVip sei psicologicamente molto stanca. Mi sono dispiaciuta perché speravo di vincere», ha spiegato.

Poi, ha aggiunto: «Io durante la Finale volevo solo vedere Daniele. Quando Amaurys mi disse che era al telefono con Daniele io non vedevo l'ora di incontrarlo», ha concluso l'ex gieffina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 09:47

