Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro la segue in discoteca. I fan: «Il sorriso di lui dice tutto»

La settima edizione del Grande Fratello Vip ha dato vita a una delle coppie più amate e seguite del momento: Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La loro relazione sentimentale - nata sotto i riflettori della Casa più spiata d'Italia - ora prosegue per il meglio.

I due vivono insieme al momento e si dividono con gli impegni lavorativi tra Milano e Roma, ma sempre insieme. Ieri sera, 15 aprile, i due ex vipponi sono stati pizzicati in discoteca mentre si scambiavano dolci effusioni e i video, diventati virale sul web, hanno mandato i fan in subbuglio.

La showgirl venenzuelana è stata special guest di un evento che si è tenuto a Vicenza ieri, 15 aprile. Daniele Dal Moro ha deciso di accompagnarla e di seguirla anche sul palco della discoteca. I due sono stati visti insieme felici e sorridenti: «Il sorriso di Daniele dice tutto», ha scritto un utente a corredo del video che ritrae i due ex vipponi in discoteca.

Il filmato, diventato virale tra il fandom degli “Oriele”, mostra il momento in cui Oriana sembra comunicare qualcosa al suo fidanzato che nel guardarla dritto negli occhi, sorride.

La relazione degli “Oriele”

Una relazione, quella di Oriana e Daniele, altalenante: nella Casa sembrava che i due non riuscissero a trovare un punto d'accordo. Ora che l'esperienza al GfVip è terminata, pare che i due abbiano trovato una forte stabilità che ha dato modo a entrambi di viversi appieno, lontano dalle telecamere e dalle pressioni degli altri concorrenti del reality show condotto da Alfonso Signorini.

