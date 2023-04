Oriana Marzoli sfida Daniele Dal Moro a biliardo: «Al GfVip ero più brava...queste buche sono troppo strette»

di Redazione web

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono conosciuti all'interno della casa del GfVip e proprio lì è nato il loro amore. Tra i giochi che più si divertivano a fare insieme, c'era il biliardo: al tavolo verde i due si sono sfidati più di qualche volta e, nonostante, l'ex tronista fosse molto bravo, anche la modella venezuelana gli aveva dato del filo da torcere. Il talento che, però, Oriana aveva dimostrato dentro alla casa, non è di certo lo stesso che sta mostrando in questi giorni. La coppia è, infatti, tornata a giocare a biliardo ma i risultati non sono quelli visti nel programma.

La storia Instagram di Oriana Marzoli

In una delle ultime storie che Oriana Marzoli ha postato sul proprio profilo Instagram si trova davanti al tavolo di biliardo con una stecca in mano e le palle sistemate per cominciare il gioco. Daniele Dal Moro, che la sta filmando con lo smartphone, la sfida e la modella, quindi, fa la prima mossa. Nelle storia che segue, Oriana è intenta a mandare in buca una pallina che, però, sfortunatamente manca il bersaglio. La modella quindi esclama: «Non è possibile che non me ne vada bene una... queste buche sono troppo strette».

Lo sfogo di Oriana Marzoli

Dopo l'uscita dal GfVip, Oriana Marzoli è stata travolta da moltissimi impegni di lavoro e non ha mai avuto il tempo di riposarsi davvero. La modella lo ha raccontato ai suoi follower dicendo loro: «Sono esausta, avrei davvero bisogno di dormire. Sono uscita dalla casa la settimana scorsa e con tutte le cose che ho fatto mi sembrano passati tre mesi».

