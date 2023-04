Nikita Pelizon su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia: «Se è amore sincero? Lei è cotta, lui invece...»

di Redazione web

Nikita Pelizon è stata la vincitrice della settima edizione del GfVip: la modella, dopo sei mesi di "reclusione" all'interno della casa più spiata d'Italia, è riuscita a classificarsi prima su tutti. Il suo percorso non è assolutamente stato facile e, anzi, Nikita ha spesso dovuto scontrarsi con gli altri concorrenti per fare valere anche la propria opinione. Nelle scorse ore, la vincitrice del reality ha rilasciato un'intervista a Casa Chi in cui si è espressa in merito a una delle coppie che si sono formate all'interno della casa: Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Le parole di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon si è raccontata ai microfoni di Casa Chi dove si è espressa anche sugli "Incorvassi": «Riguardo Tavassi e Micol ti dico, inizialmente io ho visto un sacco di complicità tra di loro. Quindi, il fatto che Micol si sia lasciata andare, che si siano conosciuti e trovati molto bene, mi ha fatto piacere, sono contenta per loro. Per il resto non mi sento di dire niente perché solo loro sanno quello che provano e se è una cosa sincera oppure no. lo personalmente vedo negli occhi di Micol uno sguardo molto perso quando guarda Tavassi e Tavassi... be solo lui sa quello che prova per lei». Dalle parole dell'ex gieffina traspare, quindi, un po' di scetticismo.

Nikita Pelizon si è anche espressa in merito alla coppia formata da Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: «Loro due sono veramente bellini, mi piace come sono quando sono insieme. Penso che inizialmente Oriana si sia avvicinata a Daniele per un "fattore di conquista" ma che, poi, il sentimento sia cresciuto sempre di più».

