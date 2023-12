Mirko Brunetti, l'esito del tampone Covid: «Ecco la prima cosa che faccio»

di Cristina Siciliano

Mirko Brunetti, ex concorrente del Grande Fratello, dopo la sua eliminazione avvenuta qualche settimana fa si è beccato l'influenza. A dirla tutta, Mirko ha rivelato ai suoi follower di essere risultato positivo al Covid-19. Tuttavia, nelle ultime ore, dopo essere stato rinchiuso in casa per alcuni giorni, si potrà godere le festività natalizie dopo aver scoperto l'esito negativo del tampone.

Le parole di Mirko Brunetti

«Eccomi, mi state chiedendo tutti quanti come sto - ha spiegato Mirko Brunetti nelle sue Instagram stories -. Io ho fatto appena il tampone e finalmente è negativo. Adesso vado a prendere la mia nipotina a scuola. Finalmente, lei non se lo aspetta proprio. Oggi è anche una bellissima giornata così me la posso anche godere un bel po'».

L'ex gieffino ha poi pubblicato una foto nelle sue Instagram stories che si mostra mano nella mano con la sua piccola nipotina. Un legame davvero speciale di cui Mirko non riesce a farne a meno. «Dove il cuore riposa e l'ansia scompare», ha scritto l'ex gieffino a corredo della foto social.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 16:52

