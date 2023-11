Grande Fratello, Mirko sussurra a Perla un avvertimento durante la puntata e poi si sfoga. Cosa sappiamo

di Alessia Di Fiore

Durante la ventiduesima puntata del Grande Fratello 2023, Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno affrontato Greta Rossetti, fidanzata di Mirko, che è stata ospite in studio per un confronto con il fidanzato e la sua storica ex, Perla.

Ma prima dello sfogo, il gieffino si è lasciato sfuggire un avvertimento sussurrato a Perla, in merito al rapporto di lei con un'altra concorrente, Beatrice Luzzi.

L'avvertimento

La Vatiero, era infatti intenzionata ad afrontare la Luzzi faccia a faccia sulle dichiarazioni fatte da quest'ultima sul suo conto, ma Brunetti la ferma e le sussurra:

«Lascia perdere, che ne dicono di me.. Prima Beatrice mi ha detto: Mi devi aiutare a farmi capire, ariallacciare il rapporto con Perla. Ci sei rimasta male? Glielo devidire, certo, non è che lo devo dire io! Ma non ci devi litigare, perché ti serve»

Con quel "ti serve", Mirko si riferisce al fatto che Beatrice Luzzi, da quando ha messo piede all'interno dela casa del Grande Fratello, ha riscorro dall'esterno molto successo, diventando uno dei concorrenti più amati di quest'edizione, dunque, farsela nemica, non gioverebbe di certo a nessuno. Nonostate gli avvertimenti di Brunetti, Perla ha comunque ottenuto il suo confronto con la Luzzi.

Lo sfogo

Intanto Brunetti, ha avuto un'accesissima discussione con Greta Rossetti, giunta in studio per un contonto finito in rottura, quello che il gieffino però non sa è che la visita della Rossetti, non resterà semplicemente tale, la sua nuova "ex" entrerà nella casa da sabato 2 dicembre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA