Miriana Trevisan, a Verissimo la verità su Biagio D'Anelli: «Non voglio un uomo così»

Miriana Trevisan, ospite a Verissimo, racconta la sua verità sul rapporto con Biagio D'Anelli al Gf Vip: «Non voglio un uomo così». E spiega: «Non posso avere un uomo che non mi comprende, che cambia da un giorno all'altro. E, dopo oggi, non ne voglio più parlare».

«Quando sono uscita dalla casa, in studio, era freddissimo, non mi parlava e io non capivo. Poi mi sono allontanata perchè vedevo atteggiamenti strani e non ho tollerato che abbia parlato prima in televisione e poi con me, dicendo cose anche false tra l'altro». E chiude: «Ora sto bene, vado avanti».

L'ex gieffina ha continuato a parlare del suo passato un po' burrascoso: «Ho rischiato di morire. Mi ero annullata e dimenticata di me, avevo paura per mio padre, mio figlio e per il Covid. Nascondevo queste perdite di sangue molto violente», ha spiegato, continuando a rimandare. Dopo la morte del padre, in estate avvenne la corsa in ospedale. Prima di operarsi, però, ha deciso di andare in Sardegna per salutare il figlio, perchè credeva di morire. Al ritorno a Roma è stata operata: «Ero ricoverata nello stesso ospedale, nella camera corrispondente a dove ero io ma al piano di sopra. Per me quella fu una benedizione». Quello fu un segnale: «Basta, non mi annullerò né trascurerò più!».

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 17:30

