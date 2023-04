«Micol Incorvaia non si lava i capelli»: la ex vippona risponde così (e spiega perché mette la cipria)

di Redazione Web

Micol Incorvaia ha risposto per le rime a chi l'accusa di non lavarsi i capelli. Dopo aver aperto su Instagram una box per le domande, la ex gieffina ha risposto ad alcuni followers sulla sua vita e sull'esperienza al Grande Fratello Vip. Un hater le ha chiesto il motivo per cui avesse sempre i capelli sporchi e perché applicasse su questi la cipria, dettaglio sfuggito alle dirette ovviamente, ma non a chi seguiva il day time.

La doccia

«Mi avrete visto poche volte fare la doccia perché di solito andavo in vasca», ha esordito Micol, spiegando quindi che non si faceva poco la doccia, ma semplicemente si lavava in un'altra area della casa. La differenza fra la vasca in zona bagno e la doccia che dà sul giardino è una: per azionare l’acqua calda in quest’ultima qualcuno doveva pedalare, mentre la vasca aveva un termoregolatore al suo interno sempre funzionante.

Mistero sui capelli

Su capelli aggiunge: «Io me li lavavo i capelli ovviamente.. Poi io ho i capelli grassi e già dopo un giorno sembrano sembrano sporchi. Per questo ogni tanto tamponavo con la cipria. Mai detto di mettermi la cipria per non lavare i capelli».

