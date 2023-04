Micol Incorvaia risponde ai fan: «Edoardo Tavassi non ti interessa». E lei risponde così

di Redazione Web

Micol Incorvaia, a quasi un mese dalla finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, si vive felicemente la sua routine quotidiana. Una volta fuori dal reality, Micol ha raccontato ai suoi follower di esser stata travolta dalle emozioni. Poi, nelle sue ultime Instagram stories, l'ex gieffina ha scelto quindi di rispondere ad un box di domande in merito alla sua esperienza nella casa del GfVip. Ma come procede la sua storia d'amore con Edoardo Tavassi?

Nelle sue Instagram stories, tra le tante domande, Micol ha scelto di rispondere ad una frecciatina mirata al suo rapporto con Edoardo Tavassi. Sembrerebbe che una fan abbia insinuato che lei non sia interessata a Tavassi. «Generalmente non rispondo a questi messaggi però mi sento di doverlo fare. Il fatto che io non sia presente con lui dal punto di vista social non significa che io non lo sia nel privato», ha spiegato Micol.

Poi, ha aggiunto: «Sono sempre stata una persona molto rispettosa della propria intimità e di quella altrui. Ci sono dei momenti di tenerezza che non vanno necessariamente gondivisi. Ma ciò non toglie che io non sia innamorata», ha concluso l'ex gieffina.

Riusciranno i fan a convincersi di questa affermazione? Non ci resta che aspettare.

