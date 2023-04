Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, i sospetti dei fan: «È finita». Lei risponde così

di Redazione web

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi si sono conosciuti all'interno della casa del GfVip. Inizialmente, tra i due è nata una simpatia che si è, poi, piano piano, trasformata in qualcosa di sempre più grande. Da quando è finito il reality show, la coppia non ha più condiviso molto con i propri follower che si sono quindi insospettiti non vedendo foto o storie Instagram. Proprio per questo motivo, Micol ha voluto mettere a tacere tutte le voci negative e fugare qualsiasi dubbio.

Le dichiarazioni social di Micol Incorvaia

In un momento di scambio di opinioni con i propri follower, Micol Incorvaia ha voluto spiegare a tutti come procede la sua storia d'amore con Edoardo Tavassi. Qualcuno, infatti, le aveva chiesto: «Non ti vediamo più con Edo, va tutto bene?», la sorella minore di Clizia Incorvaia ha, quindi, risposto: «Il fatto che io non sia presente dal punto di vista ‘social' non significa che io non lo sia nel mio privato. ll fatto che io non vada a sciorinare con tutti quanti quanto sia innamorata e quanto sia bella la mia storia d'amore non toglie che io sono realmente innamorata. E che sia davvero stupenda la storia che sto vivendo. Non mi aspettavo di trovare una persona del genere nella casa, ma mai nella vita, figuriamoci al Grande Fratello. Non vedo l’ora di andare avanti e riuscire a collezionare ancora più momenti e a vivere sempre più cose della vita reale».

Le parole di Edoardo Tavassi

Alcune settimane fa, anche Edoardo Tavassi aveva parlato della sua storia con Micol sui social: «Mi piace avere intorno Micol, stiamo facendo tutte le cose che avevamo programmato dentro alla casa. Poi, mi piace molto il rapporto che ha con la sua famiglia, sono tutte bravissime persone».

