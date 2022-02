Sarah Altobello critica Delia Duran: «Manda messaggi sbagliati, non ha rispetto per se stessa»

Il ritorno al Gf Vip di Alex Belli ha riacceso i malumori dentro alla casa più spiata d'Italia, ma anche suscitato nuove perplessità da parte di Sarah Altobello, ospite oggi a Mattino Cinque. In particolare, l'ex concorrente de L'Isola dei Famosi ha espresso dubbi sul comportamento di Delia Duran.

L'attacco di Sarah Altobello a Delia Duran

«Se sono sposati, che messaggio passa – si chiede polemica la showgirl –? Lei poi parla di rispetto per se stessa, ma è il rispetto di coppia, di valori che dovrebbe essere insito in una donna. Non che si fa vedere in quel modo e passa giustamente un messaggio sbagliato, quello di una donna leggera!». Per poi aggiungere: «Per solidarietà femminile mi dispiace, ma lei sta mostrando delle scene...»

Nel corso della puntata di Mattino Cinque, la Altobello critica poi l'atteggiamento della modella venezuelana, che in tutti questi mesi ha peccato di incongruenza. «Se nella vita normale hanno la tendenza a vivere questo poliamore, perché lei fa la gelosa? C’è qualcosa che non va!» ribadisce Sarah Altobello, che ha già nelle scorse settimane si era espressa contro l'edizione del Grande Fratello Vip di quest'anno e aveva parlato di «personaggi di poco spessore». «In effetti questa edizione del GF Vip sembra non avere una scadenza». Per la showgirl pugliese l'unico concorrente che si salva è Kabir Bedi, «unico vero vip di questa edizione del reality».

