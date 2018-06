Matteo Gentili e Alessia Prete dopo il Grande Fratello: brindisi e baci affacciati sul Tevere

Martedì 12 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – Dopo un lungo periodo di reclusione nella casa del Grande Fratello pere la fidanzataè cominciata la vita reale. I due si sono conosciuti e innamorati durante il reality Mediaset condotto da Barbara D’Urso e nonostante in molti hanno messo in dubbio il proseguo della love story a telecamere spente, loro hanno sempre parlato di vero amore.Intanto la coppia è stata fotografata da “NuovoTv” mentre brinda e si scambia baci in un locale che si affaccia sul Tevere.Recentemente l’ex fidanzata di Matteo Gentili, Paola Di Benedetto ha parlato di lui: “Da quel che ho capito lui pensava ci potesse essere un seguito tra noi – ha spiegato in una recente intervista - ne ha parlato pubblicamente per due mesi. E stato giusto che io mettessi un punto definitivo a questa storia. Dal canto mio non ce ne sarebbe stato nemmeno il bisogno, perché quel punto era stato messo un mese prima di entrare all'Isola. Gli ha fatto molto gioco e infatti è finito al Grande Fratello grazie alla nostra storia”.