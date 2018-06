Matteo Gentili e Alessia Prete dopo il GF: «Interviste e ospitate in tv. Non abbiamo tempo per la nostra intimità»

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA – “Non sono riuscito a resistere al ciclone di emozioni che mi ha travolto. All'inizio, mi creda, ci avevo pure provato: avevo cercato di stare lontano da Alessia, di non farmi coinvolgere troppo, anche se lei mi aveva colpito fin dal primo momento”. Si sono innamorati nella casa delo, ma ora percomincia la vita fuori dal reality, che sembra andare a gonfie vele: “Benissimo. Da quando siamo usciti dalla Casa non ci siamo mai lasciatiE non ci siamo nemmeno mai fermati: interviste, ospitate in TV, serate – ha spiegato Matteo a “DiPiù” - In realtà non abbiamo avuto molto tempo per goderci la nostra intimità, per "viverci" davvero come coppia. Ma non abbiamo fretta: avremo tutto il tempo per stare insieme. E sono sicuro che riusciremo a portare avanti la nostra storia anche se abitiamo, lontano: io infatti vivo a Viareggio, in provincia di Lucca, lei in provincia di Torino”.Nonostante tutto ancora non se la s sente di parlare d’amore: “Mi fa ancora un po' paura, anche per- ché stiamo insieme da appena un mese. Però per Alessia provo già sentimenti molto importanti e profondi. E infatti abbiamo già fatto un passo importante”.