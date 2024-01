Massimiliano Varrese, il gesto che ha fatto arrabbiare Vittorio Menozzi: «Da parte mia è stato un gioco»

Al Grande Fratello è successo qualcosa che ha fatto nascere un sospetto: possibile che gli autori siano intervenuti in favore di Massimiliano Varrese? Sono diversi i telespettatori che hanno cominciato a nutrire il dubbio che stia succedendo qualcosa del genere e, a quanto pare, il sospetto deriva un po' dall'esterno... Tutto, infatti, è accaduto quando Max ha compiuto un gesto non proprio carino nei confronti di Vittorio Menozzi.





Gf, 'la ca..a più la muovi e più puzza': uscita infelice di Massimiliano Varrese. Ecco a chi si riferiva?

Il gesto di Massimiliano Varrese

Non è una novità il fatto che Vittorio Menozzi non sia granché attivo in cucina e sembra che questo comportamento non sia particolarmente apprezzato. Allora, Massimiliano Varrese ha deciso di fare qualcosa al riguardo, un gesto che potrebbe aver causato dei problemi. Ma cosa sarà mai successo tra le mura della casa più spiata d'Italia? E davvero Massimiliano avrà ricevuto una qualche imbeccata dalla produzione?

