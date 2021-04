Martina Hamdy, dal Grande Fratello Vip al meteo in tv: «Ho la testa fra le nuvole»

Martina Hamdy ha preso parte al Grande Fratello Vip 2018 ed ora, dopo la sua esperienza nella casa, è passata alla previsioni del tempo all’interno del TG5: "Ho la testa fra le nuovole - ha spiegato - ma i piedi ben piantati per terra".

Dal Grande Fratello Vip 2018 alle previsioni del tempo al TG5 il cambiamento per Martina Hamdy è abbastanza evidente: “Mi trovo bene in questo ruolo – ha spiegato in un’intervista a “Nuovo” – Io e le mie colleghe siamo tutte molto diverse, la mia caratteristica sono i… riccioli! Certo, non è per niente facile andare in onda in diretta e noi ci dobbiamo preparare bene!”

Il mondo dello spettacolo non era l’obiettivo di Martina Hamdy: “Il mondo dello spettacolo non era nei miei progetti: è successo tutto per caso e devo dire grazie a mia madre che mi è sempre stata vicina. In realtà il mio sogno è fare la giornalista e condurre il TG5, proprio come Cesara Buonamici”.

Su Instagram Martina Hamdy infatti si sta “allenando” con un mini tg (“Si, pillole di 15 secondi per avvicinare i giovani al mondo dell’informazione”), mentre si gode l’amore del fidanzato ho un fidanzato designer, Bruno. Ora siamo concentrati sul lavoro, ma un giorno vorremmo una famiglia”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 17:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA