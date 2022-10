Marco Bellavia, il messaggio dopo il Gf Vip: «Quanta cattiveria...»

Dopo la puntata in diretta su Canale 5 del GF Vip, su Twitter Marco Bellavia, dopo il suo clamoroso abbandono, ha espresso un parere su quanto visto in questi giorni e ha ricevuto numerose risposte dagli utenti.

Cosa ha scritto

«Comunque quanta cattiveria dentro sta casa… Perché?», ha twittato Marco Bellavia. «Troppa gente convinta di essere l’unica ad avere delle sofferenze che non ha l’umiltà di capire che tutti soffrono e non ci sono sofferenze di serie A o di serie B… Pazienza, si commentano da soli. Basta dargli l’importanza che meritano, cioè zero! Forza Marco!», ha risposto un utente.

«Hai ragione Marco, tanta, troppa, e i commenti sui social confermano quello che si vede nella casa, la cattiveria e l’antagonismo sono ovunque, dentro e fuori dalla casa. Ma dopo il Covid non si doveva diventare tutti migliori? Che tristezza», ha risposto qualcun altro.

Comunque quanta cattiveria dentro sta casa #gfvip ... Perché? — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) October 10, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Ottobre 2022, 13:16

