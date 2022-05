Manuel Bortuzzo, il papà parla dell'addio a Lulù: «Non è stata colpa mia». Ecco la sua versione

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono detti addio. La loro storia si è appena conclusa tra molte polemiche e il papà del nuotatore torna a parlare della relazione nata nella casa del Grande Fratello Vip. A tirare spesso in mezzo, infatti, Franco Bortuzzo è stata la principessa etiope che ha accusato la famiglia dell'ex fidanzato di essere sempre stata ostile nei suoi confronti e che questo atteggiamento avrebbe inevitabilmente contribuito alla rottura della coppia.

E su Nuovo Tv Bortuzzo senior ha, quindi, rotto il silenzio, spiegando di non avere responsabilità per la fine della relazione e che la vita del figlio e quella di Lulù non possono essere compatibili.

«Mi sta a cuore la felicità di Manuel - ha spiegato - e lo sostengo sempre nelle sue scelte. Quella di porre fine alla relazione con Lulù, da ragazzo maturo e responsabile qual è, l'ha meditata da tempo. Manuel ha 23 anni: è comprensibile che voglia vivere ogni esperienza, ma i mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi».

Franco Bortuzzo si riferisce ovviamente alla tragedia che ha colpito il figlio il 3 febbraio 2019 quando, mentre stava comprando le sigarette, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Incidente che lo ha costretto alla sedia a rotelle e a giornate caratterizzate, come ha spiegato Franco, da «impegno, sacrificio e dedizione». Parole che sembrano lontante dal vocabolario di una giovane principessa che ha raggiunto la notorietà grazie ad un reality show.

Eppure i due all'interno della casa sembravano aver raggiunto una sintonia perfetta. Lulù è sempre stata molto attenta alle esigenze di Manuel e il loro amore sembrava essere veramente sincero. Al ritorno nella vita reale, evidentemente, qualcosa si è incrinato, ma capire le esatte motivazioni che hanno portato alla rottura è pressoché impossibile.

