Manuel Bortuzzo, fashion week e cena con gli ex gieffini: ma dov'è la fidanzata?

Dalla fashion week a cena. L'amicizia tra Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi prosegue a gonfie vele, a distanza di un anno dalla fine dell'esperienza all’interno della casa del Gf Vip 6. Il giovane nuotatore si è mostrato per le vie di Milano mentre partecipa a diversi stand dell'evento di moda più atteso dell'anno. Scatti e clic per Manuel, vincitore morale della sesta edizione del Gf Vip. E dopo, nelle stories Instagram, Manuel si mostra in compagnia dell'amico Gianmaria Antinolfi con cui cena al ristorante. Presente anche la fidanzata di Antinolfi, l'ex gieffina Federica Calemme, Aldo Montano e il miglior amico di Bortuzzo. Assente, invece, la nuova fidanzata di Manuel: come mai?

Dov'è la nuova fiamma di Manuel? In molti si chiedono se ci sia stata una rottura o se, semplicemente, Angelica sia rimasta a Roma e Manuel sia temporaneamente a Milano per l'evento di moda. Infatti, nelle stories Instagram della tiktoker la ragazza si mostra mentre pubblicizza un'attività di Roma. Sarà così?

La storia

Manuel Bortuzzo sembra aver voltato definitivamente pagina, ritrovando l'amore con la tiktoker Angelica. Il nuotatore aveva ufficializzato il tutto con una foto sui social con la sua Angelica Benevieri, tiktoker non nuova al mondo dello spettacolo. I due erano usciti allo scoperto a 4 mesi dalla rottura di Manuel con Lulù Selassiè. Tra le storie Instagram, era apparso un bacio che confermava la passione esplosa in pochissimo tempo. Questa estate, infatti, Manuel l'ha trascorsa con gli amici, motivo che lascia intuire come con Angelica sia stato un improvviso colpo di fulmine arrivato quasi alla fine di agosto.

