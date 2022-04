Manuel Bortuzzo e l’addio a Lulù Selassiè: ecco con chi è stato sorpreso a una festa

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie si sono lasciati e lui poco dopo viene sorpreso mentre partecipa a una festa assieme a un’altra ragazza.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie (Instagram)

Manuel Bortuzzo e l’addio a Lulù Selassiè: a una festa con la ex

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie hanno annunciato sui social di essersi lasciati. A dare la notizia prima il nuotatore e poi la sua ormai ex, che ha tenuto a sottolineare che causa della separazione sarebbero terze persone non meglio specificate.

Finita la love story sembra che Manuel voglia velocemente mettere da parte il passato, dato che è stato sorpreso da alcuni utenti sul social mentre trascorreva il tempo in una festa in spiaggia a Ostia assieme alla sua ex, Federica Pizzi. La coppia è stata fidanzata fino a poco prima dell’ingresso nella Casa di Manuel e lei le ha fatto anche recapitare una toccante lettera durante la sua avventura nel realtiy condotto da Alfonso Singorini. Ancora non si sa se fra i due sia tornato del tenero, dato che comunque li lega un rapporto di amicizia che non si è mai interrotto.

