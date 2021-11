Gf Vip, Manila Nazzaro: morto Mimmo Rollo, l'agente che la scoprì ai tempi di Miss Italia

È morto Mimmo Rollo, foggiano e agente esclusivista del concorso nazionale di Miss Italia per la Puglia. Noto talent scout, Mimmo Rollo con la sua agenzia «Parole e Musica» era un punto di riferimento per lo storico concorso di bellezza. Nella sua carriera, Rollo ha scoperto numerose miss, contribuendo alla vittoria della foggiana Manila Nazzaro nel 1999. È morto stroncato da un male incurabile. La Nazzaro, conduttrice televisiva, radiofonica ed ex modella italiana, ora si trova all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

