DiMartedì, Neri Marcorè prenderà il posto di Gene Gnocchi

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 23:48

“Mi sono ritirata perché due giorni prima uno dei miei cani è stato male. Ci ho pensato e ho deciso di abbandonare per stargli vicino. Ho sette cani, li ho adottati ma devo pur vivere”,a “” parla della suo ritiro dal, dopo circa 24 ore di permanenza.La causa, come detto è stata la nostalgia per i suoi sette cani: “Ho sentito quello che mi diceva il mio cuore – ha spiegato - Ho abbandonato per i cani, io ci voglio provare, non sapete quello che sto passando da quattro anni con i miei animali. Sono sola, ho trascorso 4 natali e 5 capodanni in totale solitudine per loro. Nella casa avrebbero parlato più di me, facevo audience e così via, avevo firmato un contratto ma avevo l’ansia e sono scappata via. Volete denigrare chi salva gli animali ma per me uscire dal reality è stata una sconfitta”.Si è parlato anche di una sua paura del covid e del misterioso mancato ingresso di Elisabetta Gregoraci nella prima puntata: “L’ansia del covid ce l’avevo e ci siamo tutti chiesti perché questa concorrente non è entrata".Flavia poi ha fatto riferimento agli altri reality abbandonati (quattro in totale), fra cui l’Isola dei Famosi. La causa al tempo, secondo quanto riferito dalla Vento, sarebbero stati gli attacchi d’ansia, ma sul caso ha voluto svelare tardivamente una verità: “Ho mentito, ho detto che avevo avuto gli attacchi di panico, ma non li ho mai avuti. Mi sono ritirata per via dei mosquitos”.