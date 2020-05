Live non è la D'Urso, Barbara D'Urso conferma in diretta: «Il mio Grande Fratello ci sarà»

di Ida Di Grazia

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 00:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. A sorpresa durante la diretta di Live non è la D'Urso, la padrona di casa scherzando con Cristiano Malgioglio ha confermato che il Grande Fratello Nip non solo ci sarà ma sarà ancora lei a condurlo.A Live non è la D'Urso Barbara D'Urso conferma che sarà alla guida ancora una volta del Grande Fratello NIP. In studio con Cristiano Malgiolgio la D'Urso scherzando con lui e provando a zittirlo in modo divertente ha detto «No no puoi parlare, per parlare devi aspettare il nostro Grande Fratello ...che arriverà». Una battuta che spazza via tutte le nubi e i rumors dei giorni scorsi.