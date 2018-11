La Marchesa contro tutti a Domenica Live: Daniela Del Secco si rivolge gli avvocati

Asia Argento su Fabrizio Corona a Domenica In: «Lo volevo mollare, ma poi è stato dolce e mi ha lusingato...»​

Marchesa d'Aragona, la verità su Daniela Del Secco: parla l'ex marito

Show di. La “Marchesa” attacca tutti. Si scaglia contro, accusandola di dire tutte bugie, si rifiuta di risponderle, anche di parlarle in alcuni momenti. Parla direttamente con il pubblico in studio e a casa, si alza, si avvicina alle telecamere, chiede la “sua”, canta e danza, fa la maglia, si sdraia sul divanetto, comportandosi come se lo studio fosse suo.la lascia fare. Poi, Daniela Del Secco contesta le accuse che le ha mosso il direttore di Nuovo, secondo cui Daniela Del Secco ha ingannato il Paese più volte, avendo dichiarato di essere marchesa senza esserlo e pure di avere tre lauree, quando invece, secondo le sue fonti, non ne avrebbe neanche una.«Non ci sarà contraddittorio con- dice- Se ne stanno già occupando i miei legali. Mentre la Marchesa era al Grande Fratello e non si poteva difendere, è stata attaccata. Signoretti ha detto delle diffamazioni. Tutto quello che lui ha detto, con un tono diffamatorio veramente terribile, mi è di un’indifferenza astrale, non mi tocca ma ahimè tocca al mio ufficio legale».Barbara D’Urso le annuncia l’arrivo della macchina della verità. «Sono soavemente rilassata - replica Daniela Del Secco - Non ho nulla da nascondere. Si parlerà nelle sedi opportune».Contesta pure il marcheseche, nelle scorse puntate, ha affermato che Daniela Del Secco non fa parte della sua famiglia. «Non è marchese, come non ha titolo nobiliare Patrizia De Blanck», attacca di nuovo Daniela Del Secco.Poi, prima di lasciare lo studio, balla una bachata insieme a uno degli uomini nel pubblico.