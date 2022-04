Jerù, Jessica Selassiè "beccata" con un altro vip e Barù con l'ex: ecco cosa sta succedendo dopo il GF

I fan dei Jerù sperano ancora, ma sembra ormai che Jessica Selassiè e Barù abbiano preso strade diverse dopo il Grande Fratello Vip. La principessa è stata avvistata con un altro volto noto, mentre il nipote di Costantino Della Gherardesca ha visto l'ex fidanzata. I due si sono conosciuti nella casa più spiata d'Italia e si sono avvicinati. Jessica si è mostrata realmente infatuata nonostante le resistenze di Barù.

Jessica potrebbe aver voltato pagina: è stata immortalata da dei passanti mentre si trovava a Roma seduta al tavolo di un bar in compagnia di un ragazzo misterioso. Secondo quanto riportato da Novella 2000, si tratterebbe di Simone Bonaccorsi, Mister Italia 2018 noto per aver partecipato nel 2019 a Temptation Island Vip insieme all’allora fidanzata Chiara Esposito.

Barù, invece, è apparso nelle storie Instagram di una sua ex storica: Victoria Cabello. I due sono rimasti molto amici e Barù ha più volte ribadito di non avere voglia di cominciare una storia d'amore con qualcuno in questo momento.

