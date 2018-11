Grande Fratello Vip 2018 chiude prima. Chiusura anticipata, la decisione Mediaset sull'ultima puntata

Grande Fratello Vip, Jane Alexander choc: «Ho chiesto loro di fare sesso a tre...»

Domenica 18 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Amori "scoppiati" a Domenica Live.fidanzato dicon cui convive da due anni, ospite di, commenta il comportamento di Jane che, al Grande Fratello Vip, si è avvicinata a, fino ad arrivare al. «Non fa piacere vedere certe cose, penso di aver visto abbastanza», commenta Gianmarco, che distoglie lo sguardo dai filmati dentro la Casa, che Barbara D’Urso manda nuovamente in onda.Trae Jane c’è stata anche una telefonata, in cui lei lo ha accusato di essere stato il primo a mancarle di rispetto. «Non so a cosa si riferisse - commenta il giovane - glielo chiederò appena uscirà. Non le ho fatto nulla per meritarmi quello che ha fatto. Andava tutto bene tra noi. Se ascolti quello che ha detto nelle prime settimane si vede che stavamo insieme. C’era anche l’idea del, non ci eravamo messi seduti a discutere, ma ne parlavamo spesso. Lei, al reality, ha detto che sognava di sposarmi, così io ho preso il megafono e sono andato a urlarle: Sposami. Non mi aspettavo certamente quella reazione».Nessuna crisi prima?«Io non ne ho avuto alcun sentore, se lei era in crisi non me lo ha mai detto».Poi, però, c’è stato iltra Jane ed Elia.«Ho smesso di guardare la trasmissione. Cosa dovevo guardare? Lei che bacia un altro? Lei che sente la mancanza di un altro? La mia famiglia è triste con me. Così i miei amici».Amicarelli non sa cosa possa essere accaduto.«Non so davvero cosa sia successo. Aspetto con ansia che esca per capire».Jane Alexander ha detto al Grande Fratello che non era contenta con Gianmarco prima di entrare nella Casa.«Come facevo a capirlo? Le prime due settimane parlava sempre di me, faceva il cuore sulla sabbia, avevamo anche un saluto segreto».Barbara D’Urso domanda se, prima dell’ingresso nella Casa, non abbiano mai parlato della possibilità di relazioni al reality.«Ne abbiamo parlato, io un paio di volte ho toccato l’argomento, lei mi interrompeva e mi diceva: sei matto? Poi, è successo quello che è successo. E peraltro, da quello che lei mi diceva, Elia non è neanche il suo tipo».Cosa pensa Gianmarco di Elia?«Non ce l’ho con lui. Ce l’ho sicuramente più con lei che con lui, era lei che doveva mettere dei. A lui non devo dire niente. Ha mostrato anche sensibilità nei miei confronti. Lui la aspetta, la aspetto anche io per parlare. Dovrà comunque tornare a casa nostra. Non posso dimenticare quello che ho visto e le parole che ho sentito, sto soffrendo tantissimo. Penso che Jane sia la persona che mi ha fatto soffrire di più nella vita. Qualunque decisione prenderò lo farò solo dopo aver parlato con lei e sarà lei la prima a conoscerla».