Giulia Salemi, gli auguri di compleanno di Pierpaolo Pretelli: «Chi l'avrebbe mai detto...»

Giulia Salemi compie gli anni e Pierpaolo Pretelli le regala un tenero messaggio dal suo account Instagram, a cui lei risponde commossa. Una love story, quella fra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip.

PIERPAOLO PRETELLI, LA DEDICA PER GIULIA SALEMI

A fianco a un romantico video Pierpaolo Pretelli ha scritto una lunga didascalia per il compleanno della fidanzata Giulia Salemi: “Cara Giuly, chi l’avrebbe mai detto – ha scritto sul social - Siamo qui, io e te, più uniti che mai, a festeggiare insieme il tuo compleanno, il primo insieme. Se chiudo gli occhi e torno indietro nel tempo di qualche mese.. penso alle nostre prime risate, i nostri primi sguardi.. sai cosa? La nostra complicità è nata da un’amicizia, basata fin da subito da grande rispetto e stima.. ma i nostri sguardi erano molto più di una semplice amicizia, il nostro amore parte da dentro l’anima , anime pure,belle, che si incrociano ed è questo il segreto della nostra felicità. Sei una Donna fantastica, bella fuori, ma incredibilmente bella dentro. La tua bontà d’animo , la tua generosità , ti rende unica e speciale ai miei occhi, ma anche agli occhi di tanta gente. Credo in te, in ogni cosa che fai, grazie alla tua determinazione raggiungerai grandi traguardi , ne sono convinto...e come ben sai ti supporterò in tutto, perché ricordati...Io sono il tuo Primo Fan”.

Da quando Giulia Salemi è al suo fianco, la vita di Pierpaolo Pretelli è migliorata: “Nella vita penso che nulla sia scontato, niente sia dovuto. Oggi in questo tuo giorno importante sono qui a ringraziarti, a dirti grazie perché mi rendi felice ogni giorno, perché credi in me come uomo, come lavoratore , come Padre, grazie per rispettarmi ,grazie per regalarmi e rendere ogni giorno degno di essere vissuto! Infine ti dico grazie per avermi fatto innamorare e avermi fatto ricredere nell’amore e nell’anima gemella, perché io penso che tu sia la mia anima gemella. Auguri di buon compleanno amore mio... ti A....”.

Commossa la risposta di Giulia Salemi: “Il miglior compleanno di sempre perché ci sei tu al mio fianco a regalarmi la felicità , quella vera , quella con la F maiuscola . Grazie per essere semplicemente te stesso, un uomo meraviglioso e straordinario che mi ha fatto perdutamente innamorare e che mi fa sentire ogni giorno una vera principessa ... ti amo”.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Aprile 2021, 12:58

