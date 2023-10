Heidi contro Giselda al Grande Fratello: «Ci prendi in giro? Il vestito era di una sponsorizzazione». La risposta censurata dalla regia

Giselda Torresan sta recitando nella casa del Grande Fratello? I fan iniziano a nutrire veri dubbi sulla vericidità del sua persona e sul suo passato. Va sottolineato che in Veneto Giselda sarebbe tutt'altro che sconosciuta: oltre ad essere un'operaia, sarebbe anche un volto abbastanza in terra veneta. Resta comunque da capire se il suo modo di agire - e di parlare - sia sincero oppure no.

Giselda Torresan: «Montanara? Una manager che recita una parte al Grande Fratello»



I dubbi

A sorpresa, ad avere sospetti su di lei non sarebbe soltanto il pubblico (che già aveva intercettato il suo profilo Instagram verificato con più di 100mila follower), ma anche qualche concorrente all'interno della casa. Già a settembre, Giuseppe Garibaldi le aveva chiesto quanti follower avesse sui social, e lei aveva risposto: «più di tutti, non posso dire perché ma sono un po' famosa in Veneto». Il Gf aveva poi prontamente interrotto l'audio del microfono di Giselda.

L'accusa

Oggi a sollevare nuovamente la questione è un'altra concorrente. In questi giorni, infatti, è iniziato durante un dialogo tra alcuno concorrenti, in cui Giselda ha chiesto: “Quanti follower hai? Io ho solo due foto”.

