Guendalina Tavassi infuriata: «Gf Vip, ma andassero a fanc***o se po di'? Dovrebbero uscire tutti. Edoardo te ne devi andare»

All'interno della casa del GfVip la tensione è alle stelle, specie dopo l'ultima puntata che è cominciata con il rimprovero di Edoardo Tavassi da parte di Alfonso Signorini. Proprio in merito a questo ammonimento, Guendalina Tavassi è intervenuta su Instagram dove si è sfogata con parole molto pesanti nei confronti del programma e del trattamento che gli autori stanno riservando ai concorrenti che sono all'interno della casa da molti mesi.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi

Sul proprio profilo Instagram Guendalina Tavassi ha detto: «Sì, certo, mio fratello ha scherzato con la stecca da biliardo. Stava scherzando e ridendo. Ma Edo alzati e vattene, stanno facendo di tutto, vattene via. Ma andassero a fanc***o se po di? Follia!. Sulla squalifica di Edoardo Donnamaria io non ho parole! Adesso dovrebbe dire tutto quello che pensa e che vorrebbe dire. Ma che schifo che sta succedendo. Che schifo ragazzi, che schifezza. Follia, follia, follia quello che state facendo a questi ragazzi. Per una volta sto anche dalla parte di Antonella. Perché è vomitevole è uno schifo ed è anche uno scandalo. Sì, siete scandalosi, guardate come cavolo fate stare questi poveri ragazzi che stanno partecipando ad un reality che è un gioco. Questo è un gioco! Follia, tutti questi mesi lì dentro per essere poi cacciati in quella maniera. Io qui veramente farei un'uscita di massa. Antonella, Edoardo, tutti. Ragazzi è davvero scandaloso».

La situazione all'interno della casa

Manca ormai davvero poco al termine di questa edizione del Grande Fratello Vip che ha fissato la finale per lunedì 3 aprile. In casa sono rimasti pochi gieffini che tra di loro hanno creato vari gruppetti. Edoardo Tavassi, che ha fatto il suo ingresso in casa alcune settimane dopo gli altri concorrenti, è uno dei grandi protagonisti di questa edizione.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Marzo 2023, 15:07

