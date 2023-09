Grecia Colmenares dalle telenovelas al GF, la confessione choc a Verissimo: «Ho perso mia figlia, aveva 3 mesi»

di Redazione web

Grecia Colmenares è energica quando parla della sua prossima avventura al Grande Fratello. Ospite a Verissimo, con Silvia Toffanin, l'attrice televisiva venezuelana, considerata una delle maggiori interpreti delle telenovelas degli anni ottanta e novanta, ha avuto modo di parlare della sua voglia di aprirsi e raccontarsi. Poterlo fare in Italia, per Grecia Colmenares rappresenta un traguardo enorme perché è molto legata al nostro Paese.

Grande Fratello di Alfonso Signorini e Cesara Buonamici al via: confermato il doppio appuntamento. I concorrenti e tutte le novità

Grande Fratello, Rosanna Fratello possibile concorrente: ecco chi è

Grecia Colmenares, ricordi e vita privata

«Ho perso una bambina, aveva 3 o 4 mesi - ha confessato a Verissimo Grecia Colmenares parlando della sua vita privata -.

«Ho chiesto a mio figlio se fosse felice del Grande Fratello e mi ha detto che se ero felice io lo era anche lui», ha spiegato a Silvia Toffanin. Proprio in merito al programma di Alfonso Signorini ha detto: «Mi guarderanno 24 ore su 24, sapranno come lavo, come cucino, tutto quello che farò. Ma sono pronta. Non sono solo dolce e buona, ma se qualcuno mi farà del male non resterò tranquilla».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 18:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA