GFVip, il mistero della porta segreta. La segnalazione: «Io l'ho vista, entrano per telefonare e prendere alcolici»

di Redazione web

Grande Fratello Vip ancora una volta nel vortice delle polemiche. Alcuni utenti avrebbero notato una "porta segreta" che avrebbe permesso ad alcuni concorrenti di poter fare telefonate e ricevere cibo e bevande extra rispetto a quelle previste da regolamento dalla spesa settimanale.

La segnalazione

Un utente ha segnalato a Deianira Marzano qualcosa di sospetto, sostenendo che in camera di Luca Onestini ci sarebbe una porta segreta. La persona afferma: «Solo oggi si sono accorti di una telecamera nascosta, sono sbiancati tutti, Onestini, Tavassi, Micol, Giaele. Hanno capito qualcosa...da quella porta ricevono vino, vanno a telefonare o altra robetta che gli serve? Ho visto il video, dall'armadio di Onestini si va in suite, ci hanno fatto passare Oriana per la sorpresa». Poi avanza delle supposizioni secondo le quali da quella porta Onestini avrebbe comunicato con Oriana.

I sospetti

Il sospetto è che di questa porta e degli "illeciti" che vengono compiuti, gli autori ne siano a conoscenza, ma non ne è mai stata fatta parola con il pubblico. La stessa Deianira ha più volte sottolineato come alcuni dettagli, o sospetti, in trasmissione non siano mai stati affrontati, nemmeno per una smentita. Cosa c'è realmente dietro? Questa ultima edizione del Grande Fratello Vip, ormai agli sgoccioli, rischia di essere ricordata proprio per il gran numero di polemiche e scorrettezze.

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Marzo 2023, 10:02

