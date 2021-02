Grande Fratello Vip, caos nella notte con Tommaso Zorzi verso l'uscita. Dayane Mello: «Per me lui e Stefania sono morti»

Caos nella notte al Grande Fratello Vip. Dopo la puntata, che ha decretato l'uscita di scena di Maria Teresa Ruta, si sono riviste le alleanze, ma le tensioni e i malumori si sono intensificati. Dayane Mello fa squadra con i Prelemi e ce l'ha con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando per l'eliminazione della Ruta. «Per me ora sono morti», ha dichiarato, mentre Zorzi si avvicinava alla porta rossa. La lite è degenerata nella notte.

Grande Fratello Vip, la rabbia di Dayane Mello

Secondo la modella brasiliana è stata colpa di Stefania se Maria Teresa è stata costretta ad abbandonare il gioco. Tommaso e Stefania continuano a negare e a ribadire di averla difesa contro tutti per mesi. Stefania si è chiusa in camera, mentre Tommaso ha inveito anche contro Giulia Salemi. I toni si sono accesi con accuse reciproche. L'influencer italo-persiana è scoppiata in lacrime e Zorzi ha avvertito l’inizio di una crisi di ansia. Si è avvicinato alla porta rossa, che però non si è aperta. «Metto una cosa e usciamo insieme», ha detto Stefania.

Grande Fratello Vip, l'eliminazione di Maria Teresa Ruta

La conduttrice ha lasciato la casa tra l'incredulità del pubblico e le urla della figlia Guenda che dallo studio urlava al complotto. «Non è giusto ed è tutta colpa vostra. C'è stato un accanimento nei confronti di mia madre e mia madre meritava di stare nella casa, meritava la finale, non è giusto». Una volta in studio Maria Teresa Ruta ha parlato del suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip: «Di questa esperienza mi porterò il viaggio dentro me stessa. Ho iniziato con grande entusiasmo a voler conoscere tutti loro poi ho risolti delle cose importante. Nella vita si mette un po' la polvere sotto il tappeto e l'ho tirata fuori, Guenda aveva il diritto di capirmi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Febbraio 2021, 16:00

