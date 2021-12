Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni dopo la notte di passione con Gianmaria: «Non mi pento, volevo questo»

Sophie Codegoni si è confidata con i coinquilini della casa del Grande Fratello Vip dopo la notte trascorsa con Gianmaria Antinolfi. I due si sono lasciati andare sotto le coperte e la ragazza parlando con i suoi amici non è apparsa pentita dell'accaduto. Si è ritrovata in giardino con Soleil, Alex Belli e Biagio D'Anelli.

GFVip, Sophie Codegoni e Gianmaria

Sophie ha precisato che, nonostante avrebbe preferito che non succedesse, non è pentita: «Era una cosa inevitabile, se non succedeva qui dentro, sarebbe successo fuori. Sono cose che qui avrei preferito evitare». «Io ti ammiro perché ti stai esponendo. Privarti quando uno ti piace secondo me è sbagliato», il commento di Biagio. Il riferimento è alla notte di passione.

GFVip, la reazione di Sophie Codegoni

«Io non sono pentita, ieri avevo veramente voglia di questo», ha aggiunto Sophie, mentre l'amica Soleil la prendeva in giro: «Questo e non solo. Ha trovato la chiave giusta per aprire il comodino».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Dicembre 2021, 19:59

