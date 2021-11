Grande Fratello Vip, Soleil si rifiuta di lavare i piatti: tensione in casa

Continuano le tensioni nella casa del Grande Fratello Vip per Soleil. Dopo la discussione con Manila per le pulizie di casa, il pomo della discordia sono i piatti. La brigata incaricata alla preparazione del pranzo è quella composta da Davide, Alex e Soleil, ma l'influencer si scalda perché vorrebbe cucinare invece di lavare i piatti come al solito.

Grande Fratello Vip, Soleil e i piatti

«Preferisco cucinare tutti i giorni ma non dover lavare i piatti», dice Soleil avanzando la richiesta di alternare i compiti o di cambiare gruppo. La ragazza si innervosisce vedendo

Jessica impegnata nella preparazione delle polpette: «Oggi visto che stai cucinando puoi lavarli tu».



Grande Fratello Vip, le tensioni

Alex cerca di calmare le acque ma la principessa va via alterata e lascia il posto a Soleil che a sua volta non ha più intenzione di dare una mano:«Adesso fatevi quello che state facendo, non faccio proprio niente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 18:10

