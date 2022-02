Gf Vip, sesso tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Spunta la confidenza hot

L'amore litigarello tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip continua ad animare la casa e si parla anche di sesso. I due continuano a essere un giorno affiatati e innamorati e quello dopo litigiosi. Nelle ultime ore Basciano ha fatto una confidenza hot a Delia Duran. L'uomo ha dicharato di avere avuto un rapporto con Sophie sotto le coperte.

GF Vip, la confidenza hot di Basciano: sesso con Sophie

Nel video che circola su Twitter, Alessandro Basciano e Delia Duran sono in giardino a chiacchierare. «Ma avete fatto tutto?», chiede la moglie di Alex Beli. Basciano annuisce e lei replica: «Ma davvero? Aiuto, ma come avete fatto?». «Non è che fai chissà quali movimenti, non è facile. È difficile», accompagnando la frase con un gesto delle mani.

«Lo fai giusto per disperazione». E Delia: «È difficilissimo, comunque non te la godi bene». «No, infatti non vediamo l'ora di uscire. La pensiamo allo stesso modo. Lei è come me. Dove ti trovi, ti trovi, non gliene frega un caz**», la conclusione di Basciano.





Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 17:03

