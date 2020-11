Grande Fratello Vip, Rita Dalla Chiesa contro Antonella Elia: «Trova un altro sistema per finire sotto i riflettori, iena!»

Rita Dalla Chiesa twitta contro Antonella Elia, opinionista del Grande Fratello Vip assieme a Pupo. Antonella Elia è molto attiva nel suo ruolo e spesso si scontra con i concorrenti. Nell’ultima diretta, assieme a Guenda Goria ha avuto uno scontro con Elisabetta Gregoraci, facendola piangere.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, Adua e Dayane fingono di fare sesso in lavatrice: Paolo Brosio cade nella trappola e reagisce male

La cosa non è piaciuta a Rita Dalla Chiesa, che è intervenuta dal suo profilo Twitter: “Ma chi è’ che finge davvero al GFVip? – ha cinguettato - Non certo Elisabetta Gregoraci. Adesso basta attaccarla su Briatore. Troppo facile. Trovate un altro sistema per finire sotto i riflettori. E meno male che le donne dovrebbero essere solidali fra di loro. Ma che iene”.

Anche Matilde Brandi, ex concorrente, aveva criticato le parole dell’amica (ex?) Antonella Elia: “Sta seguendo un copione – ha fatto sapere in un’intervista - Prima attaccava Stefania poi dopo che ha visto che sui social si erano schierati a suo favore ha iniziato ad attaccare me. Prima di entrare nella casa mi ha scritto un messaggio dicendo che era felice che partecipassi. Ogni volta che è venuta agli aperitivi con le mie amiche si è divertita talmente tanto che mi chiedeva di invitarla. L’ho sempre coccolata anche durante la partecipazione a “Tale e quale show”….”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA