Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli senza filtri con Elisabetta Gregoraci ma lei lo gela: «Non sento la tua mancanza»

Al Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli sente la mancanza di Elisabetta Gregoraci, finita nel cucurio insieme ad altri compagni di avventura. Da dietro il muro che separa la casa dal tugurio della nuova edizione, l'ex velino le ha confessato di volerla abbracciare. Si è avvicinato al vetro dopo cena e l'ha cercata teneramente. Dal canto suo, l'ex moglie di Flavio Briatore non si è sbilanciata e ha semplicemente raccontato la sua giornata diversa dalla routine.

«Quando torni?», le ha chiesto Pretelli con un tono malinconico, salvo poi fare un accenno alle solite discussioni dentro la casa. «Sempre le solite dinamiche», ha commentato Elisabetta che ha sentito gridare e ha visto qualcosa attraverso il vetro. A quel punto si è detta felice di trascorrere un po' di tempo lontana dallo stress di queste ore. Ha aggiunto, tuttavia, di sentire la mancanza dei coinquilini rimasti dentro la casa e non la sua in particolare.



«Che brutto sentirti e non poterti abbracciare», le ha detto Pierpaolo preso dalla nostalgia. La breve conversazione è stata interrotta dall'arrivo di Guenda desiderosa di salutare sua madre, Maria Teresa Ruta. Costretti a separarsi, Elisabetta e Pierpaolo si sono dati appuntamento a più tardi. L'amicizia speciale tra i due cresce costantemente e sotto i riflettori del Grande Fratello.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 21:28

