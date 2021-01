Grande Fratello Vip, tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è amore: la decisione sulla finale che spiazza tutti

La storia tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nata al Grande Fratello Vip, si fa sempre più seria al punto che l'ex velino sarebbe disposto a cedere il suo eventuale posto tra i finalisti all'influencer italo-persiana. Una prova d'amore che ha spiazzato inevitabilmente gli altri inquilini della casa più spiata d'Italia. La decisione arriva dopo il duro confronto che Pretelli ha avuto in puntata con il fratello.

LA DECISIONE

Dopo la diretta, Giulia Salemi ha preso in giro il ragazzo facendo riferimento al quadro con la dedica. «"A te che sei speciale, grazie". Terza elementare. Anzi, ti giuro, in prima elementare facevo un tema più bello». «Dai, non mi fare sentire in colpa per quello. Non avevo la testa, lo sai dai. L'ho detto anche in confessionale, mi vergogno di quello che ho scritto. Poi ho detto anche un'altra cosa bella, se te la faranno vedere altrimenti te la dirò io alla fine. Ho detto una cosa molto bella. Ho pensato una cosa che se si potesse fare, credo che ti farebbe estremamente piacere».



IL FUTURO

Davanti alle insistenze della ragazza, ha confessato il suo proposito: «Ho fatto una premessa. Per come sono fatto nella vita reale, di coppia, a me piace sorprendere. Siccome qui non posso farti delle sorprese o regalarti delle cose, ho detto che se avrò modo di regalare a te la finale lo farò come promessa che fuori da qui ci sarà un seguito, un futuro. Io lo sento che c'è, ma non dipende solo da me. Non dici nulla?». La reazione di Giulia vale più di mille parole: lo ha abbracciato e baciato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 16:44

