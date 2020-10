Grande Fratello Vip, Myriam Catania: «Grazie al reality ho sciolto il nodo del rapporto con mio padre»

Myriam Catania è stata eliminata dal televoto al Grande Fratello Vip, ma la sua esperienza all’interno della casa è stata molto positiva. Myriam Catania grazie al reality ha imparato a lasciarsi andare e, soprattutto, ha risolto il suo rapporto col padre.

Dopo l'eliminazione infatti ha avuto un incontro con lui: “Ho sciolto il nodo del rapporto con mio padre – ha confessato Myriam in un’intervista a “Chi” - un giorno dopo l’uscita dalla Casa sono andato a pranzo con lui. Mio padre è un argomento che ho sempre tenuto da parte, ma ho avuto un crollo e ho capito che i figli danno la colpa ai genitori ma non vedono le proprie colpe. L’ho accusato della separazione da mia madre, ma ho capito negli anni che lui non è solo mio padre, ma è anche Vincenzo. Mi ci è voluto il GF per realizzarlo”.

Nella casa con i coinquilini ha cercato di mostrarsi senza filtri: “In realtà mi controllavo molto, è per questo che la sera mi piaceva bere un bicchiere di vino: non perché fossi un’ubriacona, ma perché volevo abbassare le mie difese. Così mi sentivo disinibita, avevo più slanci e volevo far capire a tutti che bisogna far quadre le proprie maschere. Ma c’era chi non voleva sciogliersi, come Enock e Matilde”.

Mamma felice di Jacques, è pronta ad avere un altro figlio: “Vorrei tanti figli, ma quelli te li regala l’universo. Noi siamo sempre pronti, ma un figlio arriva quando lo decide lui. Con il primo è stato così: dopo 12 anni che stavo con una persona è arrivato subito con un’altra”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Ottobre 2020, 22:18

